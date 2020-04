『BORUTO』新章「殻始動編」KV公開！ ジゲン役は津田健次郎に決定！

『Vジャンプ』にて連載中の『BORUTO-ボルト- -NERUTO NEXT GENERATIONS-』、2017年4月からテレビ東京系にて放送を開始したアニメが4年目に突入、ストーリーはこの先、いよいよ新章「殻(カラ)始動編」となり、その描き下ろし最新ビジュアルが解禁された。



キービジュアルは、うずまきナルトの息子であるうずまきボルトやうちはサラダ、ミツキら、次世代の子供達が、ジゲンら「殻」のメンバーに立ち向かう新たなシリーズをイメージしたビジュアルになっています。



そしてこの度、ジゲン役には津田健次郎さんが決定、甲田正行監督とともにコメントが届いた!



更に、現在発売中のVJ6月号では、新章突入に際し、甲田正行監督のスペシャルインタビューを掲載中!



益々盛り上がる『BORUTO -ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』に注目だ!



〈津田健次郎 コメント〉

「BORUTO」に参加出来た事をとても幸せに思います。 原作で感じたジゲンというキャラクターの魅力を更にパワーアップさせられるよう全力を尽くして演じたいと思っています。 BORUTO、そしてジゲンを応援して頂けますと幸いです。今後の収録が本当に楽しみです。どうぞ宜しくお願いします。



■津田健次郎(ジゲン CV)

プロフィール

大阪府出身。 6月11日生まれ。アミュレート所属。

代表作は『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』海馬瀬人役、 NHK連続テレビ小説『エール』語りなど。



〈甲田正行監督 コメント〉

1~2か月くらい監修の阿部さん、音響監督の名倉さん達とディスカッションを重ねた上で、ジゲンは津田健次郎さんにお願いすることになりました。決め手としては、「声の凄み」が一番でしたね。この声で言われたら何もできなくなる、負けちゃうんじゃないか、みたいな恐怖感を与える怖さで津田健次郎さんを選ばせて頂きました。



(C) 岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ