Masayoshi Iimori、音楽活動10周年記念の1stアルバム発売 DJ&トーク配信も決定

DJのMasayoshi Iimoriが、4月22日に音楽活動10周年を記念した1stアルバム『DECADE4ALL』をリリースした。



これまでにSkrillex、Major Lazerといった名だたるトップDJが主宰するレーベルから楽曲をリリースするなど、日本のダンスミュージックを代表する実績を獲得してきたMasayoshi Iimori。



本作には自身が得意とするフェスティヴァル・ミュージックを中心に、様々なジャンルのエッセンスを自己流で昇華した多彩な楽曲が収録されている。また、人気音楽ゲーム「beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE ON GAME」にも収録された「Masayoshi Iimori - NEWALONE」の”Extended Mix”をはじめ、Mall Boyz の一員としても活躍するgummyboy、気鋭のラッパーTYOSiNらをフィーチャリングした楽曲も収録し、音楽ジャンルの垣根を超えたラインナップになっている。



またリリース当日の4月22日には、Masayoshi Iimoriの公式Twitchチャンネルにて、DJ&トークの配信が決定。アルバムの楽曲レビューや制作秘話が聞けるほか、90分にも及ぶロングセットでのDJ配信も決定している。



Masayoshi Iimoriのコメント

コロナウイルスの影響で自分の出演予定の全てのパーティーが無くなり、どうしようもできない中で今後の希望、そして野望を込めて始めたのがこのTwitch配信です。クラブとは違った事をしたいと普段は制作の様子を配信していますが、今回のリリース配信では、新譜が出た後のパーティーの熱狂的な雰囲気を僕のDJプレイで極限まで再現し、ファンのみなさんに伝えられればいいなと思います。





<リリース情報>







Masayoshi Iimori

『DECADE4ALL』



発売日:2020年4月22日(水)

価格:2000円(税別)

フォーマット:全国流通CD販売 / デジタル販売 / ストリーミング



=収録曲=

1. D4A (Intro)

2. Euphoria (Reprise)

3. Punching Down

4. Backdown feat. Fellsius

5. NEWALONE (Extended Mix)

6. I Dont Care feat. Merry Delo / 作詞 : Merry Delo

7. Tell You

8. Runesword

9. Seeya feat. gummyboy

10. Friday feat. TYOSiN

11. Hopez

12. Alcohol feat. Relect



配信リンク:https://smarturl.it/masayoshi-decade4all



・アルバムリリース記念配信



2020年4月22日(水)

時間:21:00~24:00

内容:DJ & トークの配信

Masayoshi Iimori 公式Twitchチャンネル

URL:https://www.twitch.tv/masayoshiiimori



タイムテーブル

21:00-22:00 開演〜アルバムに関してのトーク

22:00-23:30 リリース記念DJプレイ

23:30-24:00 雑談〜終演