millennium parade、『攻殻』OP曲の配信スタート「俺たちのテーマソングでもある」

明日4月23日からNetflixにて全世界独占配信がスタートする『攻殻機動隊』シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のオープニングテーマに起用された、常田大希によるプロジェクト、millennium paradeの最新シングル「Fly with me」が配信リリースされた。



●「Fly with me」ティーザー映像と『攻殻機動隊 SAC_2045』予告編を見る



「Fly with me」は、同タイトルを2つの名義で同時リリース。millennium parade名義としてリリースされた配信シングルには「Fly with me」のオリジナルバージョンと、カップリングにはmillennium paradeとしては初の東阪ワンマンライブ”millennium parade Live2019”の新木場STUDIO COASTでのライブを音源化した「Fly with me - Live」が特別収録。



また、millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045コラボレーション名義としてリリースされた配信シングルには同じくオリジナルバージョンと、カップリングには世界的DJスティーヴ・アオキがリミックスした「Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix」が収録されている。『攻殻機動隊 SAC_2045』のオープニングテーマでありながら、メンバー一同「俺たちのテーマソングでもある」と語る本楽曲は、millennium paradeの本格始動にふさわしいエネルギッシュな楽曲に仕上がっている。「Fly with me」のミュージックビデオも近日公開予定とのこと。







millennium parade

『Fly with me』

01 Fly with me

02 Fly with me – Live

https://millenniumparade.lnk.to/HniNL





millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

『Fly with me』

01 Fly with me

02 Fly with me – Steve Aoki Neon Future Remix

https://jvcmusic.lnk.to/millenniumparade_flywithme



〈レコーディングクレジット〉

Music : Daiki Tsuneta

Lyrics & Vocal : ermhoi

Vocal : HIMI

Vocal : Cota Mori

Vocal : Kento Nagatsuka(WONK)

Chorus : Shu Sasaki

Trumpet : Yohchi Masago

Guitar/Sax : MELRAW

Violin:Shuntaro Tsuneta

Keyboards : Ayatake Ezaki (WONK)

Bass:Kazuki Arai (King Gnu)

Organ : Jun Miyakawa

Drums : Shun Ishiwaka

Drums : Yu Seki (King Gnu)

Recording & Mix: Yu sasaki

Mastering: Mike Bozzi (Bernie Grundman Mastering Hollywood, CA)



〈teaserクレジット〉

Pixel Artist: Fuzuki Ishida & Kei Hayakawa

Creative Director: Shu Sasaki

Art Director: Makoto Arai

Motion graphic / Animator: Yuhei Kanbe



〈カバーアートクレジット〉

Creative Director: Shu Sasaki

Art Director: Cota Mori

Digital Artist: Yuhei Kanbe



〈press photoクレジット〉

Art Director: Cota Mori

Photo: SNIPSTYLE/Cocoon/YUSKE MATSUYAMA



公式HP:https://millenniumparade.com/

各SNS&ストアリンク:https://mllnnmparade.lnk.to/Listen