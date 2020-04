Pizza of Death、Apple Musicでストリーミング配信を開始

インディーレーベルPizza of Death Recordsの作品のストリーミングが、4月22日よりApple Musicにて開始した。



Pizza of Deathは、1999年に設立された横山健(Ken Yokoyama / Hi-STANDARD)主宰によるインディーレーベル。これまでにHi-STANDARD、Ken Yokoyama、HAWAIIAN6、WANIMA等、国内外問わず数多くのアーティストを輩出してきた。



また、Apple Music限定でPizza of Deathのキュレーションによるプレイリストも公開となった。「PIZZA OF DEATH 1999~2003」、「PIZZA OF DEATH 2004~2006」、「PIZZA OF DEATH 2007~2009」、「PIZZA OF DEATH 2010~2013」の4本のプレイリストは各時代のヒット曲から構成されており、昔からのファンも初心者も皆が楽しめる内容となっている。



さらにApple Musicのエディターによるプレイリストも公開。「はじめてのHi-STANDARD」は、日本のパンクシーンをけん引する存在で、2011年に電撃復活したHi-STANDARDの名曲を集めたプレイリスト。他のPizza of Death所属アーティストのプレイリストも同様に公開されている。





<公開情報>



Pizza of Death

Apple Musicプレイリスト



「PIZZA OF DEATH 1999~2003」

https://music.apple.com/jp/playlist/pizza-of-death-1999-2003/pl.886375b5b97742909c72b54d78df736f



「PIZZA OF DEATH 2004〜2006」

https://music.apple.com/jp/playlist/pizza-of-death-2004-2006/pl.62d627fa69e344c49a6fa2c413930309



「PIZZA OF DEATH 2007~2009」

https://music.apple.com/jp/playlist/pizza-of-death-2007-2009/pl.45d292c32cee42648ad55f8dbd658f06



「PIZZA OF DEATH 2010~2013」

https://music.apple.com/jp/playlist/pizza-of-death-2010-2013/pl.855a8128a0b547adaf9770944a0ffea8



Apple Music Pizza of Death キュレーターページ

URL:applemusic.com/pod or https://music.apple.com/jp/curator/pizza-of-death/1508053966