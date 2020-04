はんこが癒やしアイテムに!?『リラックマごゆるりはんこ』予約スタート♪

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会より、2020年4月21日(火)からオーダーメイドはんこ『リラックマ ごゆるりはんこ』の予約受付が開始された。



リラックマ好きにはたまらない、かわいいリラックマと好きな名前が一緒に押せるオーダーメイドはんこが手に入る♪

荷物の受け取りやお子さまのごほうびスタンプ、銀行印にも使えるはんこは、押すたびに相手の顔もほころびそうなほどの愛らしさだ。



「リラックマ ごゆるりはんこ」は、リラックマやその仲間たちのかわいらしいイラストに好きな名前を入れてつくることができる。

イラストは20種類の中から選ぶことができて、リラックマはもちろん、キイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマまで。そのしぐさや表情は見ているだけでほんわかと癒され、幸せな気持ちになれそう。

セルフインクタイプ、木彫りタイプ限定デザインが2種類ずつ用意されている。



フォントは3種類用意されており、リラックマのかわいいイラストと相性の良い、オーソドックスなフォントからキュートで親しみやすいフォントも取り揃えられている。



はんこのタイプはちょっとしたお仕事にも使えるセルフインクタイプと、全国ほとんどの金融機関で登録できる木彫りタイプの2種類。

専用筒型ケースもしっかりリラックマと仲間たちの可愛さ溢れるイラストが施されている。

はんこを眺めながら、かわいいリラックマやその仲間たちを愛でれば癒やされるかも♪



ご予約期間は2020年4月21日(火)〜5月19日(火)まで。5月20日(水)より、正式発売となる。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.