LiSA「ひたすら家でゲーム」自身の島に付けた名前は？

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。自宅からリモート放送でお届けし、家での過ごし方を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」4月17日(金)放送分)LiSA:生徒の皆さん、こんばんは! さて今日から、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、リモート授業をお届けしていきたいと思います。なんと、自宅からオンライン授業をしています! なんかすごくドキドキしますね〜、新鮮です(笑)。今は、お休みの間ずっとお家にこもっているんですけど、本当にスーパーにお買い物に行くぐらいですね。ご飯を買いに行くぐらいしかお外に出ていません。ひたすらおうちで「どうぶつの森」をやっています(笑)。私はどうぶつの森で、「木綿島(もめんとう)」という名前を付けています。それは何かと言うと、(楽曲の「Catch the Moment」から)キャッチ・ザ・モーメン島……でございます!本当はキャッチ・ザ・モーメン島って入れたかったんだけど、文字数が足りなくて木綿島になっちゃった。だから最近、旗を作ったんです。お豆腐の絵を描いて、「モ」って書いておきました!テーマを決めてやらないと何やっていいか分からないなと思ったので、一面真っ赤な花を埋めてやろうと思って。それを目標にして、紅蓮華色に染まる木綿島を作ろうと思っております。お友達からかっさらってきてます(笑)。そして、ここ最近はすごく健康的です。それこそ23時、24時くらいに寝ちゃって、朝5時半くらいに起きるんですよ。朝起きて、太陽の光を浴びながら窓を開けて掃除をして、ご飯を作って、運動して、ボイトレして……なんかすごく充実したおうちライフを送っております。おうちの中で自転車こいだりして、こういう時ってどんどん健康器具が増えていきますね(笑)。もう家の中がトレーニングルームみたいになってます。今まで、なんでやらなかったんだろう?クッキーを作ったりもしていますよ。自分の作ったクッキーが美味しすぎて、毎日作ってます(笑)。このままだとちょっと太っていくんじゃないかな……。気をつけないとな〜(笑)。LiSA先生は、割と充実したおうちライフを送っています。生徒のみなさんは、どうして過ごしていますか? 学校が休校になっている生徒もいると思います。私もみんなも、もうちょっとだけおうちライフを堪能してください。一緒に頑張ろうね!!