吉野裕行が主演を務めるストップモーションアニメ「ノーマン・ザ・スノーマン~北の国のオーロラ~」が、5月6日までの期間、YouTubeにて無料配信されている。

「ノーマン・ザ・スノーマン~北の国のオーロラ~」は全国のプラネタリウムシアターで公開されている「ノーマンシリーズ」の第1作目となるもの。とある北の国に住む少年が、冬にだけ会える雪だるまの友達・ノーマンとともにオーロラを見に初めて冒険の旅へと出発する。

同作は2013年より全国40館以上のプラネタリウムシアターで上映され、映文連アワード2014のソーシャル・コミュニケーション部門優秀賞など国内外の映画祭で賞に選ばれている。八代健志が監督し、吉野裕行のほか小田恵大、野島昭生、石島しほり、西川貴裕が声で出演しており、野島裕史が語りを務めている。本来はプラネタリウムでしか観ることのできない物語を自宅で楽しんでみては。

「ノーマン・ザ・スノーマン~北の国のオーロラ~」

脚本・監督・アニメーション:八代健志

制作・著作:太陽企画株式会社 / エクスプローラーズ・ジャパン株式会社

出演

少年:小田恵大

ノーマン:吉野裕行

おじいさん:野島昭生

お母さん:石島しほり

天気予報:西川貴裕

語り:野島裕史

(c)TAIYO KIKAKU Co., Ltd. / EXPJ, Ltd