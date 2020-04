THE ORAL CIGARETTESの新曲「Slowly but surely I go on」が明日4月22日0:00より配信される。

「Slowly but surely I go on」は4月29日に発売されるニューアルバム「SUCK MY WORLD」の最後を飾る1曲で、ゴスペルクワイアも参加したミディアムナンバー。音源の配信と同時にミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開される。