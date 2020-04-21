2018年9月に引退した安室奈美恵の映像コンテンツが、本日4月21日から5月10日までの期間限定でHuluにて無料配信される。

この配信は新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言を受け、在宅支援の一環として行われるもの。引退前の安室に密着したオリジナルドキュメンタリー「Documentary of Namie Amuro "Finally"」の一部、2018年と2019年に安室の故郷・沖縄で開催された花火ショー「WE▼NAMIE HANABI SHOW」、94曲のミュージックビデオなどが会員登録なしで楽しめる。

Hulu 安室奈美恵無料配信作品一覧

Hulu オリジナルドキュメンタリー「Documentary of Namie Amuro "Finally"」特別編集版

・第1話「namie anuro Final tour2018～Finally～」アジアツアー総集編

・第2話「namie amuro 25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA」特別編集版

・第3話「WE▼NAMIE HANABI SHOW」特別編集編

ミュージックビデオ 全94曲

花火ショー2018、2019「WE▼NAMIE HANABI SHOW」

※▼はハートマークが正式表記