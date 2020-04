『映画秘宝』が2010年代映画ベスト10を発表、ベスト1は『マッドマックス 怒りのデス・ロード』

4月21日(火)に発売された『映画秘宝』(双葉社)の復刊号で編集部が独断と偏見で勝手に決める、問答無用の2010年代映画ベスト10ランキングが発表されている。



アクション、ホラー、SF映画などのジャンル映画の特集を中心とした誌面作りでコアな映画ファン層から絶大な支持を得ている『映画秘宝』。1月21日発売3月号をもって休刊していたが、4月21日(火)発売の6月号より、株式会社双葉社から復刊された。Amazonでは予約開始と同時に注文が殺到し、『映画秘宝』史上初のAmazon売れ筋ランキング【雑誌】総合部門で堂々の第1位を獲得した。



同号の表紙を飾るのは2010年代映画ベスト10ランキングで栄えある1位に輝いた『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15年/ジョージ・ミラー監督)。本作でヒロインのフュリオサ大隊長を演じたシャーリーズ・セロンは、2010年代ベスト・ガールにも選出された。



さらに、『映画秘宝』ならではの切り口で、2010年代の映画をテーマ別に徹底大総括。町山智浩が語る元気が出る映画大全をはじめ、荒井晴彦の2010年代日本映画ベスト&ワースト10、アメコミ映画ベスト武装ファッション10選に加えて、のんが選ぶ元気100倍映画3選、上田慎一郎のハートウォーミング映画5選、格差社会ホラー10選、元気玉名セリフ集、志村けんの爆笑コントガイドなど、コロナ・ショックの不安な世の中をポジティブに生き延びるための処方箋となるテーマが満載。2010年代の映画シーンを、あらゆる角度から全80ページぶち抜きで総決算している。



▽『映画秘宝』が独断と偏見で勝手に決める!問答無用の2010年代映画ベスト10ランキング!

1位『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15年米、豪)

2位『オデッセイ』(15年米)

3位『レゴバットマン ザ・ムービー』(17年米)

4位『スーパー!』(10年米)

5位『バーフバリ 伝説誕生/王の凱旋』(15〜17年印)

6位『キラー・ジョー』(11年米)

7位『ヒーローショー』(10年日)

8位『十三人の刺客』(10年日)

9位『哀しき獣』(10年韓)

10位『ヘレディタリー/継承』(19年米)



▽天上天下唯我独尊!2010年代BEST GIRL & GUY & DIRECTOR発表!

BEST GIRL:シャーリーズ・セロン

BEST GUY:アダム・ドライヴァー

BEST DIRECTOR:ジェームズ・ガン監督