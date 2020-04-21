武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」の公開を記念し、TVアニメ「美少女戦士セーラームーン」のシリーズ3作品が無料配信される。
対象となるのは1992年から1995年に放送された「美少女戦士セーラームーン」、「美少女戦士セーラームーンR」、「美少女戦士セーラームーンS」の初期作品、計127話。「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」で描かれる「デッド・ムーン編」までの内容となっている。配信期間は4月24日から7月23日の13週間。YouTube内のオフィシャルチャンネル「sailormoon-official」にて毎週10話ずつ順次公開され、最終週は７話のみの配信となる。配信スケジュールは記事末のリストで確認を。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」は、2016年に新たにスタートした「美少女戦士セーラームーンCrystal」の4期に当たるもので、前編・後編に分かれて公開。前編は9月11日に封切られる。
「美少女戦士セーラームーン」配信スケジュール
「美少女戦士セーラームーン」
第1話～10話
2020年4月24日（金）～4月30日（木）
第11話～20話
2020年５月１日（金）～５月７日（木）
第21話～30話
2020年５月8日（金）～５月14日（木）
第31話～40話
2020年５月15日（金）～５月21日（木）
第41話～46話
2020年５月22日（金）～５月28日（木）
「美少女戦士セーラームーンR」
第1話～4話
2020年５月22日（金）～５月28日（木）
第5話～14話
2020年５月29日（金）～6月4日（木）
第15話～24話
2020年6月5日（金）～6月11日（木）
第25話～34話
2020年6月12日（金）～6月18日（木）
第35話～43話
2020年6月19日（金）～6月25日（木）
「美少女戦士セーラームーンS」
第1話
2020年6月19日（金）～6月25日（木）
第2話～11話
2020年6月26日（金）～7月2日（木）
第12話～21話
2020年7月3日（金）～7月9日（木）
第22話～31話
2020年7月10日（金）～7月16日（木）
第32話～38話
2020年7月17日（金）～7月23日（木）
(c)武内直子・PNP／劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会 (c)武内直子・PNP・東映アニメーション