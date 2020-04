武田鉄矢(海援隊)が主演を務めたドラマ「3年B組金八先生」が動画配信サービスのParaviで配信される。

1979年から2011年までの32年間にわたってTBSで放送された「3年B組金八先生」。武田演じる国語教師・坂本金八の生徒と共に奮闘する姿が、いじめ、不登校、引きこもり、学級崩壊、ドラッグなどシリーズごとに取り扱われる放送当時の社会問題と共に描かれた。

第1弾には田原俊彦、野村義男、近藤真彦の“たのきんトリオ”をはじめとして、杉田かおる、三原じゅん子らが、以降のシリーズには伊藤つかさ、沖田浩之、川上麻衣子、小川範子、森且行、長野博(V6)、萩原聖人、浅野忠信、風間俊介、亀梨和也(KAT-TUN)、上戸彩、斉藤祥太、増田貴久(NEWS)、加藤シゲアキ(NEWS)、中尾明慶、濱田岳、福田沙紀、八乙女光(Hey! Say! JUMP)、薮宏太(Hey! Say! JUMP)、鮎川太陽、真田佑馬(7ORDER)、岡本圭人(Hey! Say! JUMP)らが出演した。

放送ラインナップには8シリーズに12本のスペシャル回を加えた全185話が並び、4月から2021年2月にかけて毎月月初めの金曜日の20:00に各シリーズの配信スタート。初回である第1シリーズの第1話から第12話までのみ、例外的に4月24日20:00から配信される。

「3年B組金八先生」配信スケジュール

2020年4月24日(金)第1シリーズ(第1話~第12話)

2020年5月1日(金)第1シリーズ(第13話~最終話)

2020年6月5日(金)第2シリーズ

2020年7月3日(金)スペシャル第1弾~第6弾

2020年8月7日(金)第3シリーズ、スペシャル第7弾、第8弾

2020年9月4日(金)第4シリーズ、スペシャル第9弾

2020年10月2日(金)第5シリーズ、スペシャル第10弾

2020年11月6日(金)第6シリーズ

2020年12月4日(金)第7シリーズ、スペシャル第11弾

2021年1月1日(金・祝)第8シリーズ

2021年2月5日(金)ファイナル4時間SP



※毎月月初めの金曜日20:00から配信。配信スケジュールは変更になる可能性あり。