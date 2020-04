SCANDAL「STAY HOME」でリモート収録…突然届いたファンレターを公開？

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月20日(月)の放送では、先週に引き続き、緊急事態宣言を受けてリモートでお届けしました。HARUNA:今夜も、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための「緊急事態宣言」を受けて、メンバー全員STAY HOME! リモートでお送りしていきます。ドタバタがあるかもしれませんが、楽しんでお送りしていきましょう。一同:はーい!HARUNA:それではメール読んでいきましょう……じゃあRINA、読む?RINA:はい、読みます(と、読もうとした瞬間……)。HARUNA:(物音に少し驚いて)あ! ちょっと待ってね、ちょっとストップ……。RINA:はーい。一同:……ん?HARUNA:ここにきて、来客者が……(HARUNAだけ、収録機材の都合上事務所での録音)MAMI:そういうこと?TOMO:来客者?HARUNA:ファンレターがきました……。一同:ありがとうー! うれしい!HARUNA:配達業者さんもお疲れさまです! 早速ありますねー、ドタバタしますねー。スタートするやいなや、やってきたのは配達業者さん。そして届けられたのは、なんと「ファンレター」! この後、届いたばかりのファンレターをちょっとだけ番組内で公開することに。果たして、どんな内容だったのでしょうか……詳しくはJFN PARKで聴けるので、ぜひチェックを!▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFN PARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/news/show/64145