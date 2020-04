アプリ『プロジェクトセカイカラフルステージ！feat. 初音ミク』ピノキオピー作の楽曲を先行公開！

セガとスマートフォンアプリの企画開発事業を展開するCraft Eggは、収録予定の書き下ろし楽曲『セカイはまだ始まってすらいない』(作詞・作曲:ピノキオピー)を先行公開。また、これを記念して ”「セカイはまだ始まってすらいない」先行公開記念Wフォローキャンペーン” を開催中だ。



本アプリは「初音ミクProject DIVA」シリーズを手掛けるセガゲームスと、サイバーエージェントグループで『バンドリ!ガールズバンドパーティ!』の開発・運営を行なっているCraft Eggとの協業による、新作スマートフォン向けゲームプロジェクト。

本プロジェクトには、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場する。



この度先行公開された『セカイはまだ始まってすらいない』の作詞・作曲を担当したピノキオピーさんからはコメントも到着。



そして楽曲の公開を記念して、TwitterでWフォローキャンペーンを開催中だ。

2020年4月23日(木)23:59までの期間中に、ピノキオピーさんのアカウント(@pinocchiop)と「プロジェクトセカイ」公式Twitterアカウント(@pj_sekai)の両方をフォローし、「プロジェクトセカイ」公式Twitterアカウントより投稿されるキャンペーンツイートをリツイートした方の中から抽選で5名に「プロジェクトセカイ」収録楽曲「セカイはまだ始まってすらいない」提供、ピノキオピーさんの「サイン入りオリジナル一合枡」が当たる。



(C)SEGA / (C)Craft EggInc. Developed by Colorful Palette / (C)Crypton Future

Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.