KNOTFEST JAPAN 2020、振替公演は2021年1月へ

開催が延期となっていた「KNOTFEST JAPAN 2020」の振替公演が、2021年1月10日、11日の二日間で開催されることが発表された。



新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催延期をアナウンスしていた「KNOTFEST JAPAN 2020」。当初予定していたDAY1「ROADSHOW」と、DAY2 「FESTIVAL」の公演日程が逆になっており、スケジュールの都合上TRIVIUMが出演をキャンセルしている。



また、2020年4月21日(火)10:00~2020年5月20日(水)23:59の期間チケットの払い戻しも行われる、チケットの払い戻し詳細はオフィシャルホームページにて。





<ライブ情報>







「KNOTFEST JAPAN 2020 振替公演」



2021年1月10日(日)、11日(月・祝)幕張メッセ国際展示場

時間:

DAY1:FESTIVAL 開場9:00 / 開演11:00 ※リストバンド交換8時〜

DAY2:ROADSHOW 開場12:00 / 開演14:00 ※リストバンド交換10時〜



出演アーティスト:

DAY1:FESTIVAL

SLIPKNOT / KOЯN / マキシマム ザ ホルモン / MARILYN MANSON / coldrain / Crossfaith / SUICIDE SILENCE / Fear, and Loathing in Las Vegas / NOISEMAKER / CRAZY N SANE / and more

PRAISE(O.A.) / 魔法少女になり隊(O.A.) / Paledusk(O.A.) / THE SIXTH LIE(O.A.)

※FESTIVAL公演につきましては、スケジュールの都合上出演ができないTRIVIUMのみキャンセル、その他のアーティストラインアップには変更ございません。出演アーティストの追加は後日改めて発表致します。



DAYS2:ROADSHOW

SLIPKNOT / MAN WITH A MISSION / ANTHRAX / BABYMETAL / Survive Said The Prophet / 浜田麻里 / a crowd of rebellion

THE冠(O.A.) / The Winking Owl(O.A.) / Ailiph Doepa(O.A.) / BAND-MAID(O.A.)

※ROADSHOW公演につきましてはアーティストラインナップの変更はございません。

※ROADSHOW公演は、開場・開演、及びリストバンド交換時間が変更となりましたので、ご来場の際はご注意ください。



チケット払戻期間: 4月21日(火)10:00〜5月20日(水)23:59

公式サイト:www.knotfestjapan.com