永積崇さんのソロプロジェクト「ハナレグミ」が2月7、8日にNHKホール(東京都渋谷区)で開催したワンマンライブ「THE MOMENT」の模様が、4月26日にWOWOWライブで放送される。永積さんが、WOWOWの独占インタビューで、ライブに込めた思いなどを語った。

ライブは、キャリアを積み重ねてきた永積さんが「オーディエンスと音楽を通じた感動の瞬間を共有したい」と企画。「HORN NIGHT」と銘打った2月7日の公演は、「東京スカパラダイスオーケストラ」を迎えてパフォーマンス。同8日は「STRINGS NIGHT」と題し、「LITTLE CREATURES」の鈴木正人さん率いるバンドに「美央ストリングス」を迎えた編成で、永積さんはボーカリストに徹したライブとなった。

永積さんは、2デイズのライブについて「初日はホーン、2日目はストリングスという内容ですけど、どんなふうに受けとってもらってもいいなって思ったんです。『ホーンだからこうしないといけない』『ストリングスだからこういう感じにしたい』とか、そういうスイッチは全く入れず、事前に『こういうことをやるんだ』とかあまり決めずに臨みました。どんなにリハーサルをやっても本番のステージに上がった空間の空気によってライブは変化していきますからね」と振り返る。

ライブでは、新曲のほか、ハナレグミの人気曲「家族の風景」といったオリジナル曲、さらに「ウイスキーが、お好きでしょ」「接吻 kiss」「オリビアを聴きながら」などのカバーも披露した。

「『知ってる人だけ知っていればいいや』というのはもったいないという思いがあって、カバー曲も多く選曲しました。毎回そうですけど、初めて来てくれる人も大事にしたいなって思うんです。ですから、ボブ・マーリーとかポール・サイモンとか『名前は知っているけど曲は知らない』という人たちに入り口を作りたいんですよね。無理やりオーガナイズするんじゃなく、遊びの中で『いい曲だから聴いてみてよ』って感じで持ち帰ってもらいたいなって。僕のライブに来る人は音楽マニアばかりじゃないので、カバーの前にその曲やアーティストについて一言だけでも発したいなって思うんです。サミー・デイビスJr.のように歌う前に物語を語るスタイル、そういう遊びが好きですから(笑い)」と明かした。

ライブでは、それぞれの公演で大所帯での演奏や1人での弾き語り、2人編成での演奏など、曲によっていろいろな構成を見せた。

「ハナレグミの最初のコンセプトとして、1人でもできるし、100人ぐらいのメンバーでもできるというのがあるので、今回のライブでもそのダイナミックスが表現できればと思いました。でも、弾き語りとか少人数の編成だから気軽なものということではなくて、僕は弾き語りも大人数での演奏も同じ熱量を持っていると思うんです。以前、ジョアン・ジルベルトのライブを見に行った時、“ギターを弾く指先にバンドがいる”って感じたように」

「あとは、アレンジの違いも楽しんでトライしました。沖祐市さんとの『秘密のランデブー』、2日目はストリングスアレンジで歌いましたし、使う楽器によって全く違う雰囲気になりますよね。初日の最後に『光と影』を歌って、2日目の1曲目にも『光と影』を歌いましたが、初日はラストの曲ということで高揚感があって、でも2日目は静けさの中で歌うという(笑い)。そんな感じで2日とも歌った曲がいくつかありますけど、比べてみると面白いなって思いました」

番組の見どころについて聞かれると、永積さんは「このライブは、カバー曲も多かったり、アレンジが違ったりしていて、ハナレグミを知っている人以外の方にも見やすいライブになっていると思います。ライブを見た人が自分のラジオへのメッセージでライブの感想を伝えてくれたりして、その文章から、今までと違った空気感が作れたんだなって感じました。なので、この放送を見た方の感想も聞いてみたいです。今、ライブができない状況になっていて、今まで普通にライブがやれていたことの意味を知るというか、このタイミングでライブがやれたことが幸せだったなって思います。収束してライブを再開できた時にライブの良さを改めて感じるのかもしれないですね。それまではこのライブとかを見て楽しんでもらえればと思っています」と語った。

「ハナレグミ ツアー 2020『THE MOMENT ~HORN NIGHT~』 With 東京スカパラダイスオーケストラ」は4月26日午後6時から、「ハナレグミ ツアー 2020『THE MOMENT ~STRINGS NIGHT~』 With 鈴木正人(from LITTLE CREATURES)、美央ストリングス」は同日午後7時半から、共にWOWOWライブで放送される。