週刊少年ジャンプ（集英社）連載作の小説版を集めた電子雑誌・週刊少年ノベルジャンプ 2020 特別号が、集英社の総合電子書店・ゼブラックおよびチャットノベルアプリ・TanZakにて本日4月20日から無料配信されている。

週刊少年ノベルジャンプには、週刊少年ジャンプ作品の小説版を刊行するJUMP j BOOKS編集部がセレクトした「今だから読みたい」「作品の世界をさらに深掘りできる」エピソードを収録。尾田栄一郎「ONE PIECE」、古舘春一「ハイキュー!!」、堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」、田畠裕基「ブラッククローバー」、吾峠呼世晴「鬼滅の刃」、白井カイウ原作、出水ぽすか作画「約束のネバーランド」、筒井大志「ぼくたちは勉強ができない」、稲垣理一郎原作、Boichi作画「Dr. STONE」、芥見下々「呪術廻戦」の計9タイトルの小説版が収められている。なお5月1日から5月12日までの間、各電子書籍ストアでも同雑誌の配信を行う。

週刊少年ノベルジャンプ 2020 特別号収録内容

・尾田栄一郎 / 浜崎達也「ONE PIECE novel A 2 新世界篇」よりプロローグ&第1話

・古舘春一 / 星希代子「ハイキュー!! ショーセツバン!! X」より「“キツネ”のお正月」

・堀越耕平 / 誉司アンリ「僕のヒーローアカデミア雄英白書3」より「乾杯」

・田畠裕基 / ジョニー音田「ブラッククローバー 暴牛の書」より「君の夢が叶うのは」

・吾峠呼世晴 / 矢島綾「鬼滅の刃 しあわせの花」より「しあわせの花」

・白井カイウ、出水ぽすか / 七緒「約束のネバーランド～ノーマンからの手紙～」より「GFハウス幽霊騒動」

・筒井大志 / はむばね「ぼくたちは勉強ができない 未体験の時間割」より「彼と天才は奇異なる[x]と遭遇す」

・稲垣理一郎、Boichi / 森本市夫「Dr. STONE 声はミライへ向けて」より「メンバト～あさぎりゲン VS.獅子王司」

・芥見下々 / 北國ばらっど「呪術廻戦 夜明けのいばら道」より「此処に在らずとも」