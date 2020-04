◆ 地元開催を断念…



ロッテは20日、千葉県内の各球場で行われる予定だった今季のイースタン・リーグ公式戦開催を取りやめ、ロッテ浦和球場に会場を移して開催することを発表した。





対象となる試合は7月5日(日)までにZOZOマリンスタジアムを除く千葉県内の球場で行われる予定だった試合。毎年各地のファンが楽しみにしている恒例の行事だが、今年は新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえた総合的な判断により、残念ながら中止という決断になった。





▼ 対象試合

・6月13日(土) vs. 西武(浦安市運動公園野球場)

・6月14日(日) vs. 西武(ゼットエーボールパーク)

・6月20日(土) vs. 楽天(船橋市民球場)

・6月21日(日) vs. 楽天(柏の葉公園野球場)

・7月5日(日) vs. 巨人(大谷津球場)



※振替試合はすべて「ロッテ浦和球場(13時00分開始)」