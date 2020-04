『エヴァ×UCC』限定エヴァグッズが当たるキャンペーンが本日より開始！

UCC上島珈琲は、 待望の『エヴァンゲリオン劇場版』の完結編となる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開を前に、『UCC ミルクコーヒー』×『EVANGELION』限定グッズが合計1000名に当たるキャンペーンを、『UCC ミルクコーヒー 缶 250g(EVA2020)』(通称:エヴァ缶) 全6種類の発売に合わせて4月20日(月)より展開する。



UCCは、1995年より放映されたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の作中に、『UCC ミルクコーヒー』に似た缶コーヒーが登場したことをきっかけに、タイアップ缶の発売を提案。同アニメの劇場版『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』が公開された1997年には第1代目のタイアップ缶『UCC オリジナル エヴァンゲリオン缶 250g』を発売。以降もタイアップが続けられ、作品の舞台のモデルになっている神奈川県箱根町では、新しい観光名所としてオリジナルデザインの自動販売機が設置されている。



現在、UCCでは完結編となる『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開に先駆け、発売記念キャンペーン「UCC MILK COFFEE EVANGELION Final Project」を 展開中。その第1弾として、3月23日(月)からツイッターキャンペーン「たまには甘くなっちゃエヴァ?」を実施し、好評のうちに終了。



そして今回第2弾として、「限定エヴァグッズプレゼントキャンペーン」を4月20日(月)の『UCC ミルクコーヒー 缶250g(EVA2020)』の発売開始に合わせて展開する。



『UCC ミルクコーヒー 缶 250g(EVA2020)』のパッケージには、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場するキャラクターの描き下ろしがデザイン!

また、30本入りのケースで購入するとオリジナルのケースデザインも楽しむことができる。



本キャンペーンでは、『UCC ミルクコーヒー 缶 250g(EVA2020)』に貼付のキャンペーンシールに記載されたシリアルナンバーを集めて応募すると、オリジナルの「折りたたみコンテナ」や「Tシャツ」、「エヴァ缶イラスト全集」が抽選で当たる。



また、特設サイトではスペシャルコンテンツとして、1997年から始まった歴代エヴァ缶を紹介する「歴代エヴァ缶ミュージアム」を4月17日(金)より公開中。20年以上続くエヴァ缶の長い歴史をタイアップ缶のデザインとともに振り返る。



◆キャンペーン第2弾概要

第2弾「限定エヴァグッズプレゼントキャンペーン」

<実施期間>

2020年4月20日(月)10:00〜7月19日(日)23:59



<キャンペーン方式>

『UCC ミルクコーヒー 缶 250g(EVA2020)』を購入し、缶に付いているキャンペーンシールに記載されているシリアルナンバーを集めて応募するクローズドキャンペーン



<応募手順>

1.キャンペーンシールのついた対象商品を購入し、応募したいコースの口数のシリアルナンバーを集める

2.キャンペーンサイトにて、応募コースを選択し、シリアルナンバーを入力する

3.その場で抽選結果がわかる



【賞品】

A賞:4口

「ALL OF UCC MILK COFFEE EVANGELION Project 折りたたみコンテナ」(100名)



▲※付属のデコレーションシールを貼った状態。



エヴァファンから根強い人気を誇るコンテナボックスの『UCC ミルクコーヒー』×『EVANGELION』限定デザイン。

※デコレーションシール付属



B賞:2口

「ALL OF UCC MILK COFFEE EVANGELION Project オリジナルTシャツ」(毎週10名×13週 計130名)



週ごとに変わる『UCC ミルクコーヒー』×『EVANGELION』限定デザイン。最終週には、歴代エヴァ缶が集結したデザインが登場する。



C賞:1口

「ALL OF UCC MILK COFFEE EVANGELION Project エヴァ缶イラスト全集」(770名)



23年間の歴史をたどる、『UCC ミルクコーヒー』と 『EVANGELION』の歴代コラボ缶の描き下ろしイラストを収録したイラストレーションブック。



⭐︎スペシャルコンテンツ「歴代エヴァ缶ミュージアム」特設サイト



<「UCC エヴァンゲリオンプロジェクト」の歴史>



1995年10月4日から1996年3月27日にかけて全26話が放送されたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』は、これまでにないストーリー展開と各所に散 りばめられた謎が話題を呼び、放送終了後に人気が急上昇し、幅広い年齢層のファンに熱烈な支持を受け、遂には「エヴァ現象」という言葉まで生まれるほどのブームを巻き起こした。



UCCは、1995年より放映されたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の作中に、『UCC ミルクコーヒー』に似た缶コーヒーが登場したことをきっかけに、タイアップ缶の発売を提案。同アニメの劇場版『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』が公開された1997年には、第1代目のタイアップ缶『UCC オリジナル エヴァンゲリオン缶 250g』を発売。



ファンを中心とした好評を受け、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』が公開された2007年には『UCC COFFEE ミルク&コーヒー ヱヴァンゲリヲン缶 250g』を発売。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』が公開された2009年には『UCC COFFEE ミルク&コーヒー ヱヴァンゲリヲン缶 250g -2009年度バージョン-』を発売し、さらに『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』が公開 された2012年に『UCC ミルクコーヒー ヱヴァンゲリヲン缶 250g』を発売した。



また、2009 年には作品の舞台である架空の都市「第3新東京市」のモデルになっている神奈川県箱根町の名所をデザインしたタイアップ缶『UCC COFFEE ミルク&コーヒー ヱヴァンゲリヲン箱根缶 250g』を箱根周辺の観光施設などで販売。

2011年に箱根タイアップ第2弾『UCC ミルクコーヒー ヱヴァンゲリヲン箱根缶 250g』を発売した際には、箱根町の観光協会(財団法人箱根観光協会)、グラウンドワークス:との3者により、箱根の新しい観光名所として、オリジナルデザインの自動販売機を設置した。



