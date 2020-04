『アニサマ』AiRBLUE、西川貴教、井口裕香、鈴木雅之、鈴木愛理、SHOW BY ROCK!!出演決定！

毎年8万人超を動員、今年で16回目を迎える世界最大のアニソンイベント「Animelo Summer Live 2020 –COLORS-」(アニサマ)の第2弾出演アーティストが決定した。



8月28日(金)は、初出演のAiRBLUEと、T.M.Revolutionとして2011、2014に出演以来6年ぶり3回目、本名名義では初となる西川貴教。8月29日(土)は、4年ぶり4回目の井口裕香、2年連続2回目の出演となる”ラヴソングの王様”鈴木雅之、そして初出演の鈴木愛理。8月30日(日)は、SHOW BY ROCK!!からMashumairesh!! に続き、REIJINGSIGNALとDOKONJOFINGERが初参戦する。



一般発売に先駆け、dアニメストア会員限定の「アニサマ2020」チケット先行抽選予約を本日4月20日(月)正午より受付を開始する。会場は、さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)。



●AiRBLUE

次世代育成声優ゲーム『CUE!』に登場する小さな声優事務所「AiRBLUE」に所属する16人の声優ユニット。2019年11月に「Forever Friends」でCDデビュー。2020年4月には2ndシングルを発売するなど精力的に活動中。個性豊かな16色が初となるアニサマの大舞台で新しい景色を描く。



●西川貴教

1996年、ソロプロジェクト”T.M.Revolution”として「独裁 -monopolize-」でデビュー。「INVOKE -インヴォーク-」、「ignited -イグナイテッド-」などアニメソングも多数手掛ける。2018年から”西川貴教”名義での音楽活動を本格的にスタートさせ、TVアニメ『Fate/EXTRA Last Encore』OPテーマ「Bright Burning Shout」、アルバム「SINGularity」リリースや本名名義では初となる全国ツアーを開催するなど、常に新しい挑戦を続けている。



●井口裕香

声優、ラジオパーソナリティーとして活躍する一方、2013年2月、劇場版『とある魔術の禁書目録-エンデュミオンの奇蹟-』のイメージソング「Shining Star-☆-LOVE Letter」でソロアーティストデビュー。これまでにシングル13枚、アルバム3枚、Live Blu-ray&DVD2枚をリリース。数々のTVアニメ作品の主題歌を担当するとともに国内外でライブ活動も積極的に行っている。2020 年 7 月より放送開始予定のTVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ』ではOPテーマを担当、同月に待望の3rdアルバムをリリース。



●鈴木雅之

1980年「ランナウェイ」でシャネルズとしてデビュー。1983年グループ名をラッツ&スターに改め「め組のひと」など多くのヒットを世に送り出す。1986年ソロデビュー、ベストアルバム「MARTINI」(Ⅰ)(Ⅱ)はミリオンヒットを記録。2016年レコード大賞最優秀歌唱賞、2017年芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。名実共に”ラヴソングの王様”である。2019年TVアニメ『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』OPテーマ「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」でアニソンデビュー。各種音楽サイトで1位を獲得し話題となった。アニサマには”アニソン界の大型新人”として2年連続の出演となる。



●鈴木愛理

2005年6月、アイドルグループ「℃-ute」(キュート)結成。2007年2月、℃-uteメジャーデビューシングルをリリース、またPopRockユニット「Buono!」としても活動開始。℃-uteがリリースするシングルはすべてオリコンウィークリーチャート10位以内を記録し、圧倒的なパフォーマンス力で国内外問わず人気を博す。2018年6月、ソロヴォーカリストデビューし、7月にはソロとして初の武道館公演を行う。2020年、鈴木雅之 feat. 鈴木愛理としてアニサマに初出演!



●SHOW BY ROCK!!

サンリオ発のバンドをテーマにしたキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』から「Mashumairesh!!」(通称ましゅましゅ!!)、「DOKONJOFINGER」(通称どこゆび)、「REIJINGSIGNAL」(通称レイジン)がアニサマに集合!バンドバトルを繰り広げる!?

ほわん(CV.遠野ひかる)、マシマヒメコ(CV.夏吉ゆうこ)、デルミン(CV.和多田美咲)、ルフユ(CV.山根綺)、ヤス(CV.伊東健人)、ララリン(CV.Lynn)、スモモネ(CV.芹澤優)、ういうい(CV.鈴木みのり)



【出演アーティストの写真】