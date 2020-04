コトブキヤが展開するフィギュアシリーズ「ARTFX J」より、スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ 5』に登場する「バージル」が、「ARTFX J バージル」として2020年6月に発売されることが決定した。価格は18,000円(税抜)。

「ARTFX J バージル」は、ダンテの双子の兄「バージル」が閻魔刀を構え、今にも高速の一閃を繰り出しそうな力強いポージングで立体化。コートとブーツカバーはベルベット調の質感を出すために表面に細やかな造形を加え、革部分との質感の差を再現している。

また、閻魔刀の柄や鍔、刃部分の刃文まで緻密に表現。1/8スケールのPVC塗装済み完成品で、全高は台座込みで約215mmとなっている。

