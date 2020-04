2.5次元ミュージカルの仕掛け人・松田誠「テニミュに出会って人生変わったよ。日本の演劇の流れもね」

禁酒法の時代に、こっそり営業していたBAR「SPEAKEASY」。2020年の東京の街にも、そんなひそかなBARがありました。月曜から木曜の深夜1時にオープンする“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。各界の大物ゲストが訪れ、ここでしか話せないトークを展開するとか、しないとか……。4月13日(月)のお客様は“2.5次元ミュージカル”の仕掛け人、演劇プロデューサーの松田誠さんと2.5次元ミュージカル「刀剣乱舞」シリーズでは“加州清光”役もつとめた人気俳優の佐藤流司さん。かれこれ9年の付き合いにもなるという2人の「ここでしか語れない」話とは?松田:流司との付き合いも、もうけっこう長いよね。何年?佐藤:それこそ8、9年くらいお世話になっているから。松田:そうでしょ? で、俺はちょっとここで流司に1曲届けたいなと思って。佐藤:え、本当ですか?松田:流司の懐かしいやつをちょっと1曲ね。佐藤:懐かしいやつ?~「WE ARE ALWAYS TOGETHER TYPE B」/ミュージカル「テニスの王子様」がオンエア~松田:ビックリじゃない? これ、サプライズ。佐藤:ビックリです! ……これ、テニミュ(ミュージカル「テニスの王子様」)の曲ですもんね。松田:これ、流司がやってたときの曲でしょ?佐藤:はい、ドリライ2014(ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2014)のときですね。この曲のとき志尊の淳ちゃんとステージ裏で2人でアホ騒ぎしながら歌ってた記憶……1番盛り上がってたかもしれない、お客さんより(笑)。松田:テニミュって最後、曲とか盛り上がってすごくいいじゃん? 毎回。何かお客さんと一体になってやってるよね。佐藤:そうですね。アンコールのときのコール&レスポンスとか、お客さんと一緒に身振り手振りとかやってましたね。最初、2,000人くらいのお客さんを目の前にしてコールアンドレスポンスをやったとき震えましたもん……テニミュは本当に人生変えてくれましたね。松田:いくつかターニングポイントがあるだろうけど、確かに1つのターニングポイントではあるよね。俺もそうよ、やっぱりテニミュに出会って全然人生変わったよ。っていうかもう日本の演劇が変わったよね、これで。流れが、ね。それこそ今の2.5(次元ミュージカル)の礎じゃない? やっぱり。佐藤:そうですね。松田:あのとき財前(光役)やったの、何歳のとき?佐藤:18歳、19歳、ですね。松田:そうなんだ。今と違ってた?佐藤:全然違いますよ、やっぱり。若かったので……。松田:とんがってたよね、流司ね。ジャックナイフだったでしょ?佐藤:ジャックナイフ(笑)。松田:2.5(次元ミュージカル)を面白いとか、やりがいがあると言ってくれたり、背負ってくれている人に本当にリスペクトよ、本当に感謝。佐藤:でもすごいですね、もう何作品ぐらいあるんですかね? もう裏っていうか、同時期に別の出たい2.5次元の舞台があるみたいな感じで、あーあれも出たい、これも出たいみたいな感じになっちゃうんですよね(笑)。松田:えー!? いっぱいあるんだ?佐藤:めちゃめちゃあります。松田:そうか、でもやりたい役があるっていいよね。流司は、役者としてどういう風になっていきたいわけ?佐藤:なんというか……going my wayしたいんですよ。松田:going my wayしたいんだ?佐藤:going my wayしたくて……何にも縛られずにここっていう目標もそんなにないまま……自分が目標、みたいな。松田:アーティストだね、流司! でも流司はもうなんとなく唯一無二の道を行ってる感じがするよ、俺が見ていると。自分が目標って自分流、ってことだよね。毎回言って悪いんだけど、流司の名前の由来も本当すごいよね。佐藤:「世の中の流れを司る」、で流司です。松田:いやすごいよ、これ……ご両親がつけたんでしょ? なんかその感性がすごいなと思うし、実際に流司がそのように生きているなって思うから。佐藤:生きていますかね?松田:うん。役者の仕事も難しくて、こうだって決めちゃうとなかなか進まないこともあったりするわけじゃない? だからある程度流れに身を任せることも必要だったりするし。選択が難しいじゃない、俳優さんって仕事は。佐藤:いや、難しいです。松田:間違えて間違えて、でも新たにきたチャンスのときにまた得てっていう、信頼を得て、結果を残してっていうことだと思うけどね。そんなに順風満帆にいく人っていうのはなかなか。佐藤:確かに。つまずけって思いますしね。松田:え(笑)、なになに?佐藤:順風満帆に間違えずにいく人は、「つまずけ」って心から思いますよね。松田:あ、流司の毒、出ちゃった? いよいよ(笑)。1時間持たなかったね、毒が。佐藤:ふたをしてたんですけどね(笑)。松田:俺も、流司、ふたをしてるな~と思ってたのに毒が出ちゃって、面白くて聞き返しちゃったよ(笑)。でもそれも流司らしくていいよ、本当に。来週の「TOKYO SPEAKEASY」のお客様は……4月20日(月):指原莉乃さん×若槻千夏さん4月21日(火):大橋裕介さん×今泉力哉さん4月22日(水):木村祐一さん×田口トモロヲさん4月23日(木):古市憲寿さん×小倉智昭さんがご来店。一体どんな話が飛び出すのか……!? お楽しみに!▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組概要>番組名:TOKYO SPEAKEASY放送日時:毎週月-木曜 25:00~26:00番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/speakeasy/