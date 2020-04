kZm(YENTOWN)が4月22日にリリースする2ndアルバム「DISTORTION」の詳細が発表された。

アルバムには客演として野田洋次郎(RADWIMPS)、小袋成彬、MonyHorse(YENTOWN)、LEX、Daichi Yamamoto、Tohji、5lack、BIMが参加。プロデューサーとしてケニー・ビーツ、VaVa、DISK NAGATAKIらが名を連ねており、トータルプロデュースはChaki Zulu(YENTOWN)が担当している。

kZm「DISTORTION」収録曲

01. Intro - Distortion -(Prod. Chaki Zulu)

02. Star Fish(Prod. Chaki Zulu)

03. GYAKUSOU(Prod. Kenny Beats)

04. 27CLUB feat. LEX(Prod. SIL V3 R 100 & Chaki Zulu)

05. JOZAI(Prod. Haaga)

06. Anybody.. feat. 小袋成彬(Prod. Chaki Zulu & 小袋成彬)

07. Skit

08. バグり feat. MonyHorse(Prod. Chaki Zulu)

09. G.O.A.T(Prod. Chaki Zulu)

10. Give Me Your Something feat. Daichi Yamamoto(Prod. DISK NAGATAKI & Chaki Zulu)

11. Fuck U Tokio I Love U! feat. 5lack(Prod. DISK NAGATAKI & Chaki Zulu)

12. 追憶 feat. Yojiro Noda(Prod. Chaki Zulu)

13. Half Me Half U(Prod. RRAREBEAR)

14. Yuki Nakajo(Prod. VaVa)

15. 鏡花水月(Prod. U-Lee)

16. But She Cries Remix feat. BIM(Prod. Chaki Zulu)

17. TEENAGE VIBE feat. Tohji(Prod. Chaki Zulu)