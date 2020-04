ホビーメーカー・コトブキヤが展開する「DC UNIVERSE」シリーズより1/7スケールのフィギュア「DC COMICS美少女 スーパーガール リターンズ」が2020年5月に発売されることが決定した。価格は8,500円(税抜)。

「DC COMICS美少女 スーパーガール リターンズ」は、スーパーマンのいとこ「スーパーガール」を、山下しゅんや氏による描き下しイラストを元に7年ぶりにBISHOUJO化したフィギュア。前作が、飛行中のリラックスした表情であったのと対照的に、今回は、彼方を見据えたヒロイックなポーズでの立体化となっている。

流れるヘアラインやスーツの下の筋肉造形、風に翻るマントなど、イラストをもとに忠実に再現。また、1/7スケールのPVC塗装済み完成品で、全高は台座込みで約235mmとのこと。

