亀梨和也と山下智久によるユニット・亀と山Pのアルバム「SI」の収録曲が発表された。

本作はLPサイズジャケットの完全生産限定盤、DVD付きの初回限定盤、CDのみの通常盤の3仕様が用意され、全仕様共通でリード曲の「Amor」を含む8曲を収録。通常盤には、本日4月18日に放送され話題となったテレビドラマ「野ブタ。をプロデュース」特別編のエンディング曲「青春アミーゴ(2020ver.)」がボーナストラックとして収められる。なお、「SI」は4月29日に発売予定だったが、緊急事態宣言が発令されたことを受けて延期に。新たな発売日は追ってアナウンスされる。

亀と山P「SI」収録曲

CD

01. Amor

02. Dusk till dawn

03. Your Wish

04. Raise Me Up

05. 光を

06. Wave

07. Shake your booty

08. Beautiful days

09. 青春アミーゴ(2020ver.)(※通常盤のみ収録)

初回限定盤DVD

・「Amor」Music Video

・「Amor」Music Video Making