Keishi Tanakaら13組参加参加楽曲がライブハウス救済企画にて配信

Keishi Tanakaや岩崎慧ら13組のアーティストが参加し、SNS上で生まれた楽曲「Baby, Stay Home」が、ライブハウス救済企画「Save Our Place」より配信された。



OTOTOYが始めたプロジェクト「Save Our Place」は新型コロナウイルス感染の影響で、営業を自粛している施設を支援する企画。今回リリースされる楽曲「Baby, Stay Home」は、1982年生まれのミュージシャンがSNS上で突如始めた楽曲制作が元になり、計13組の同世代アーティストを巻き込んで広がって制作。コロナウイルスの影響で家で過ごすことが多くなった人へ向けての歌詞とメロディーを、それぞれが自宅で吹き込み公開しては次につなぎ、10日間で完成した。



今回の楽曲の収益は、3月、4月に参加メンバー自身が中止を決定した会場を中心にライブハウスとクラブへのドネーションとして全額送られる。





<リリース情報>



「Baby, Stay Home」



配信日:2020年4月18日(土)

配信URL:https://ototoy.jp/_/default/p/531822

販売価格:1100円 (税込)



★参加アーティスト:岩崎慧 (セカイイチ) / Keishi Tanaka / 柴山慧 / 谷川正憲 (UNCHAIN) / LOVE / 岸本亮 (JABBERLOOP, fox capture plan, POLYPLUS) / 紗羅マリー (LEARNERS) /岩崎愛 / 村松拓 (Nothings Carved In Stone, ABSTRACT MASH) / 桃野陽介 / 松本誠治(the telephones, We Come One, Migimimi sleep tight, 大宮Base) / ナギケン(HardyRyan) / 【COVER DESIGN】TA-1 (KONCOS, Anoraks)



★ドネーション対象施設:FEVER (東京) / GRAPEFRUIT MOON (東京) / musica hall cafe(札幌) / ONZO (高知) / Organ Bar (東京) / SHELTER (東京) / Sound lab mole (札幌)/ UnderSea (高松) / WWW X (東京) / 440 (東京) / ファンダンゴ (大阪) / ムジカジャポニカ (大阪)



※投げ銭システムでの購入も可能