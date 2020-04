「全部実体験なんで、赤裸々に♡」ベッド・インが作詞のインスピレーション源を語る

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。4月11日(土)の放送では、2人組ユニット・ベッド・インから益子寺かおりさん(Vo.)、中尊寺まいさん(Gt.&Vo.)が登場! 最新ミニアルバムについてお話いただきました。

(左から)益子寺かおりさん、逹瑯、中尊寺まいさん

逹瑯:全5曲入りのファーストミニアルバム『ROCK』が発売中です!かおり・まい:イェーイ!逹瑯:こちらの話を聞いていこうと思いますけれども、ファーストミニアルバムということで、どんな作品になりましたか?かおり:ミニアルバムは初めてなんですけど、今までフルアルバムとか作っておりまして、今作では、今までにないベッド・インの新境地を目指そうということで作らせていただきました。逹瑯:これさ、なんでミニにしようと思ったの?かおり:そうですね、けっこう濃厚な感じにしたいと思って。どれをメインにしてもいいぐらい。まい:ちょっと曲が多いと胃もたれしちゃうので、この5曲にぎゅっと詰めた感じですね。逹瑯:でも、結局胃もたれなんでしょ(笑)?まい:あはは! そうかも〜♡逹瑯:薄めずに1曲1曲濃くしているからね(笑)。かおり・まい:そうですね(笑)。逹瑯:濃縮還元ね(笑)。かおり・まい:そうそうそう!かおり:間違いないです〜。私たちは、バブル文化の魅力を伝えるべく、当時のディスコサウンドと、ロックを融合させた“ボディコンロック”っていうのをテーマに活動しているんですけど、今回はそのなかでも、ベッド・イン史上“もっともハードな♡”作品になっちゃいました〜。まい:はぁい〜♡逹瑯:なんかハードに聞こえないんだよな。“ハード”がピンクなんだよなぁ(笑)かおり:(笑)。“クンピ”ですね♡まい:ね〜。いろんな意味でハードです♡逹瑯:ね〜。もっともハードな曲ということで、曲作りとかってどうなってんの?かおり:曲作りは、トラックメーカーさんに、「こういう曲が欲しい」って感じでお話して作ったりとかもあるんですけど、今回は、私たちも含めて一緒に作曲させてもらって。歌詞は全部自分たちでずっと書いています。逹瑯:それでもさ、「こういうのがいいな〜」って投げたり一緒に作ったりして、出来上がってくるのが楽しみだよね。かおり・まい:そうですね〜。まい:今回、すっごく楽しかったですね。逹瑯:詞とかのインスピレーションはどっから出てくるの?かおり:詞はやっぱり、“自分の経験”ですね。逹瑯:嘘だろ(笑)。まい:ベッド・インは全部実体験なんで。赤裸々に♡逹瑯:わかってはいたけど、やべー奴らだな(笑)。かおり・まい:あははは!◎4月18日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、アルルカンから暁さん(Vo.)、奈緒さん(Gt.)をお迎えします! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack