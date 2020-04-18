本日4月18日（土）17:40～20:40にニッポン放送で特別番組「いま、音楽にできること」が生放送される。

3時間の特番の前半部分では「エンタメ・音楽業界トップ鼎談～いま、音楽にできること～」と題し、一般社団法人日本音楽事業者協会会長・堀義貴氏、一般社団法人日本音楽制作社連盟理事長・野村達矢氏、一般社会法人コンサートプロモーターズ協会会長・中西健夫氏が新型コロナウイルスの影響を大きく受けているエンタメ・音楽業界の現状について語り合う様子を放送。3者はそれぞれの団体の現状や対策、そして思い描く“ポストコロナ”について話し合い、音楽業界の今後について当事者の立場から発信、提言する。

番組後半には及川光博、MISIA、山口一郎（サカナクション）、Little Glee Monsterが登場。それぞれの立場から「いま、音楽にできること」「音楽の力」について語る。またリトグリは生ライブも披露する予定。番組ではスタジオが“三密”にならぬよう、感染症対策が施されたスタジオで出演者同士の距離や換気などしっかり対応したうえで放送される。

ニッポン放送「いま、音楽にできること」

2020年4月18日（土）17:40～20:40

＜出演者＞

堀義貴（一般社団法人日本音楽事業者協会会長） / 野村達矢（一般社団法人日本音楽制作社連盟理事長） / 中西健夫（一般社会法人コンサートプロモーターズ協会会長）

司会：垣花正

ゲスト：及川光博 / MISIA / 山口一郎（サカナクション） / Little Glee Monster