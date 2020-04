本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビ、4月18日、毎週土曜24:58~/中京テレビ、4月23日、毎週木曜25:44~/BS日テレ、5月7日スタート、毎週木曜23:00~ ほか)の第2話の場面写真が解禁となった。



ダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。高野洸、和田雅成、荒木宏文、丘山晴己、蒼木陣、丞威、福澤侑、本田礼生、眞嶋秀斗、滝澤諒、野島良太、OOPARTZ・RYUICHIが出演する。



第1話の放送では、ある事故をきっかけにダンスから離れていた青年・高山空(高野)がダンスチーム「Drawing Back」(通称ドロバ)へ加入することを決意。新生「Drawing Back」として国内トップのダンス大会「KING OF DANCE」での優勝を目指すストーリーが幕を開けた。そして、注目の第2話ではドロバの本拠地であるリサイクルショップにYOHEI(本田)が乗り込んでくるというシーンが。ドロバとYOHEIの関係性や、YOHEIとともに「KIZAMI」と名乗るSHOWTA(眞嶋)E-G(滝澤)は一体何者なのか? また、我が物顔でKIZAMIらがリサイクルショップに現れた理由が明らかに。新たな登場人物たちが物語に波乱の展開を巻き起こす!



<第2話あらすじ>

空(高野)にとって、兄であり憧れのダンサーでもあった晴彦(和田)。空が引き起こした事故による怪我で、晴彦がダンス界から引退してしまったことを忘れられずにいた。それでもなお、ダンスを捨てきれていない空のダンスを目の当たりにしたDrawing Backのメンバーは、空をチームへと誘う。思いが1つとなった空、駆(丞威)、HIDE(蒼木)、D2(福澤)は、KOD優勝を目指すことを固く誓った。



ブランクを取り戻そうと自分を追い込む海斗(和田)だが、思い通りに踊れていない自分に苛立っていた。そんな海斗を優しく見守る真城(丘山)。するとKODの出場者情報が発表される。



一方、鏡に向かうDrawing Backの駆、HIDE、D2そして空。4人は高いレベルを求める時本(荒木)の指導のもと、必死で練習をしていた。その中でも急遽チーム入りすることとなった空は、周りに追いつくため精一杯のようだ。だがそんな空に対し「お前のダンスは俺の振付を殺しまくっている」と時本は厳しい言葉を言い放つ。「このままじゃ外れてもらうからな」と言い残し時本は稽古場を去る。



動揺する空を気にかけるHIDE。するとそこへ「帰ってきたんだよ、俺たちの思い出の場所に」そう言いながらYOHEI(本田)率いるKIZAMIのSHOWTA(眞嶋)、E-G(滝澤)たちが稽古場へと乗り込んできた。稽古場へやってきたKIZAMIたちの目的とは? 果たして空はDrawing Backに残れるのか!?