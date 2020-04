「EA SPORTS FIFA20 Stay and Play Cup」のラウンド16・2日目が17日に行われた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で各国のリーグが中断を余儀なくされ、多くの国で自宅待機の時間が続いていることを受けて、サッカーゲーム『FIFAシリーズ』を展開するエレクトロニック・アーツ社(EA)はオンラインのeサッカー大会を15〜19日にかけて開催。大会には欧州の20クラブからそれぞれ所属するプロサッカー選手が参戦した。トーナメントは各ラウンド1試合で争われ、能力85統一モードで行われた。

また、大会は新型コロナウイルス対策支援のチャリティも兼ねており、EAはアメリカに本部を置く国際NGO『グローバル・ギビング』のコロナウイルス救済基金に100万ドル(約1億円)を寄付し、ファンや大会視聴者にも寄付や支援を呼びかけている。大会の様子は、 EA SPORTS FIFA公式Twitchチャンネルでライブ配信された。

ラウンド16の2日目では、アトレティコ・マドリードのポルトガル代表FWジョアン・フェリックスが登場したが、リヨンのUー23ブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスに2-6で大敗を喫した。その他、マンチェスター・CのU-21イングランド代表MFフィル・フォーデンとドルトムントのモロッコ代表DFアクラフ・ハキミも敗退。スウェーデンのAIKソルナとユールゴーデンが勝ち上がり、2日目も北欧勢が強さを見せた。

なお、アヤックスに所属する19歳のアメリカ代表DFセルジーニョ・デストとコペンハーゲンに所属する18歳のデンマーク人FWモハメド・ダラミーによる10代対決は、技術的な問題が発生して延期となった。

■ラウンド16の結果

▼4月16日

セサル・アスピリクエタ(チェルシー) 0-2 イェスパー・リンドストローム(ブレンビー)

フアン・ベルナト(PSG) 0-2 ジャスティン・クライファート(ローマ)

セルジュ・オーリエ(トッテナム) 2-3 ファビオ・シルバ(ポルト)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリード) 1-4 トレント・アレクサンダー・アーノルド(リヴァプール)

▼4月17日

フィル・フォーデン(マンチェスター・C) 1-2 ナビル・バホウィ(AIKソルナ)

ジョアン・フェリックス(アトレティコ・マドリード) 2-6 ブルーノ・ギマランイス(リヨン)

アクラフ・ハキミ(ドルトムント) 1-2 イェスパー・カールストロム(ユールゴーデン)

セルジーニョ・デスト(アヤックス) vs モハメド・ダラミー(コペンハーゲン)※技術的問題で延期

■準々決勝の対戦カード(4月18日)

イェスパー・リンドストローム(ブレンビー) vs ジャスティン・クライファート(ローマ)

イェスパー・カールストロム(ユールゴーデン) vs トレント・アレクサンダー・アーノルド(リヴァプール)

ナビル・バホウィ(AIKソルナ) vs ブルーノ・ギマランイス(リヨン)

デストとダラミーの勝者 vs ファビオ・シルバ(ポルト)