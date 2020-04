映画『ターミネーター:ニュー・フェイト』より、「T-800」が1/12スケールのフル可動フィギュアとして立体化され、2020年9月に発売されることが決定した。価格は10,000円(税抜)。

「1/12 T-800」は、アーノルド・シュワルツェネッガー演じるターミネーター「T-800」を立体化したフィギュア。全高は約15.7cmで、カスタムボディを使用。

また、合皮製ジャケット、Tシャツ、ジーンズ等の衣装は布製で、武器として「ベレッタ ARX 160 アサルトライフル」および「ベネリ M4 ショットガン」が付属。さらに、同梱の各種交換式手首パーツを使用することで、劇中の様々なシーンを再現することができる。

(C)2019 Skydance Productions, LLC. Terminator(R) Dark FateTM is a trademark of StudioCanal S.A. All rights reserved.