坂本龍一やYMOの名演を4週間限定でYouTubeプレミア公開決定

坂本龍一らアーティストとavexが共同設立した音楽プロジェクト「commmons」が、坂本龍一やYMOのライブ映像を期間限定で公開する。



これまでcommmonsは、3月27日から4週連続で坂本龍一の過去のライブ映像を公開していたが、外出自粛期間の長期化を受けて新たに2本の公演をYouTubeでプレミア公開することを決定。今回公開となるライブ映像は、2014年に16年ぶりの開催となった坂本龍一とオーケストラとの共演、そしてYellow Magic Orchestra名義にて2008年に行われたロンドンでの「MELTDOWN FESTIVAL」でのライブ映像となる。



坂本龍一は、「外出自粛が長期になりそうですよね。緊張をほぐして音楽でも聴いてください。STAY HOME STAY SAFE!」とコメントをしている。





＜公開情報＞



『Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014』

限定配信期間：4月24日（金）～5月22日（金）（日本時間）

配信URL：https://youtu.be/kB7g5IhtjKo



『POSTYMO ～Yellow Magic Orchestra Live in London 2008 +～』

限定配信開始：5月1日（金）～5月29日（金）（日本時間）

配信URL：https://youtu.be/tLPgriaG894



YouTubeチャンネル「commmons チャンネル」：https://www.youtube.com/user/commmons?sub_confirmation=1

commmonsオフィシャルサイト：https://commmons.com/index.html