『アルゴナビス』第2話場面カット公開！『天才』桔梗凛生の過去とは…？

4月10日(金)より放送中のTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の第2話あらすじ、場面カットが到着した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



第2話は本日4月17日(金)深夜1:25より、MBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始。あらすじ、場面カットはこちら!



<#2「天才と熱狂」>

夜の大学でピアノを弾いている青年に出会った結人。

その圧倒的な演奏に惹かれ、彼をキーボードとしてバンドに迎えたいと考える。

しかしそれに難色を示したのは航海だった。

彼――『天才』桔梗凛生には、良くない噂もあったからだ。

噂の真相、そしてすべてを諦観の瞳で見つめる凛生の過去とは——?





また、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』地上波放送の直前、毎週24時より無料でWEB配信している『アルゴナイト 深夜練習中!』。

4月17日(金)の第2回では、TVアニメ#1「光あるところへ」を出演キャストの生コメンタリーつきで放送! こちらも併せてチェックしよう。



