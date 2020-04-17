渡辺航「弱虫ペダル」を原作とした舞台の新作公演のタイトルが「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes～」に決定。併せてキャスト、公演スケジュールなどが発表された。

西田シャトナーが演出と脚本を務め、2012年より上演されている舞台版「弱虫ペダル」。新作公演は「弱虫ペダル」のスピンオフとなる「SPARE BIKE」を原作とした作品で、小野田坂道役は糠信泰州が続投。巻島裕介役の近藤頌利、金城真護役の武藤賢人、福富寿一役の勇翔、荒北靖友役の時人、東堂尽八役の遼太郎、新開隼人役の後藤大ら、一部を除き新たな顔ぶれが名を連ねた。

「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes～」は7月7日から12日まで東京・天王洲 銀河劇場、7月18日・19日に大阪・南海浪切ホールにて上演。チケットのマベメン先行が4月25日12時から5月6日23時59分まで行われる。

「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes～」

日程：2020年7月7日（火）～7月12日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2020年7月18日（土）～7月19日（日）

会場：大阪府 南海浪切ホール

スタッフ

原作：渡辺航「弱虫ペダル」（秋田書店『週刊少年チャンピオン』連載）

演出・脚本：西田シャトナー

音楽：manzo

キャスト

小野田坂道：糠信泰州

巻島裕介：近藤頌利

金城真護：武藤賢人

福富寿一：勇翔

荒北靖友：時人

東堂尽八：遼太郎

新開隼人：後藤大

待宮栄吉：松田昇大

井尾谷諒：田内季宇

石垣光太郎：藤原隆介

小関将：小野健斗



糸川修作：伊藤玄紀

寒咲通司：村上渉



パズルライダー

伊藤玄紀、村上渉、田上健太、山口拳生

(c)渡辺 航（秋田書店） 2008 (c)渡辺 航（秋田書店） 2008 舞台 『 弱虫ペダル 』 製作委員会