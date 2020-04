メガハウスでは『ルービックキューブ』の攻略動画を「ルービックキューブ絶対完成!LBL法6面完成攻略」として公式サイトで公開している。



『ルービックキューブ ver.2.1』に同梱されている冊子「LBL法6面完成攻略書」に基づく内容で、国内初となる動画での6面完成攻略サイトとなる。



このサイトでは、7つのステップで6面の完成を説明している。各ページには、手順の動画はもちろん手順の静止画像とアイコンが表示され、前後のページに進める。動画でわかりやすく、冊子の攻略書では理解が困難だった方に最適なサイトになっている。





・商品名:ルービックキューブ ver.2.1

・価格:2200円+税



(C)1974 Rubiks(R) Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.