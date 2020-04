『ソニック』の全33曲ノンストップDJミックスアルバム第1弾を発売！

セガは、『ソニック』シリーズのサウンドディレクター大谷智哉による、全33曲の『ソニック』楽曲を収録したノンストップDJミックスアルバム第1弾『Sonic The Hedgehog DJ Style "PARTY"』を、 2020年6月17日(水)に発売することを発表した。



『ソニック』シリーズは1991年にゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を発売して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計販売本数は9.2億本を越えている大人気作品(※ダウンロード含む)。音速のハリネズミのソニック・ザ・ヘッジホッグはセガの世界的な人気ゲームキャラクターだ。



アルバム『Sonic The Hedgehog DJ Style "PARTY"』は、2020年内、毎月20日に『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』に関する様々な情報を届ける「SONIC2020」プロジェクトの一環として発売されるもので、「セガフェス2018」や、 2019年内にYouTubeプレミア公開などで実施してきた「SONIC DJ」企画を初めて音源化したアルバムになる。



また、歴代の『ソニック』シリーズタイトルより、年代やジャンルなどのあらゆる垣根を越えてセレクトした楽曲を、「ノンストップ DJミックス」として一つの流れで聴ける作品になるようアレンジし、収録している。



さらに、ジャケットのデザインは今作のために描き下ろされたアートワークを採用。セットリストは後日公開予定だ。



「SONIC2020」プロジェクトでは今後、『SONIC THE HEDGEHOG DJ POPCULTCHA(ポップカルチャ)』という新規アートワークを起点とした、さまざまな製品展開を予定。

世界観をより鮮明に表現できる音楽商品となる今回のアルバム以降も、本アートワークを使用したグッズ、アパレルも登場予定とのことだ。