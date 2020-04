「友達ができるか不安」進学、新学期のお悩みに贈る1曲

ラッパーのJP THE WAVYさんが、4月15日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(15歳・女性)のお悩み私は4月から高校生なのですが、県外の高校に行くため知っている子が1人もいません。中学生時代は沢山友達がいたけど、また1からのスタートで友達ができるか不安です。すごく遠い県に行くので、そこも不安です。どうすれば友達が沢山出来ますか?――このリスナーのために、JP THE WAVYさんが選んだ楽曲は「OK, COOL feat.VERBAL」ですこの曲は自分のファーストアルバム『LIFE IS WAVY』の1曲目なのですが、「OK, COOL」という言葉がポジティブで何でも使えるのですごくはまっています。簡単に言うと「イイね!」みたいな感じです。新学期、友達がいなくて不安はもちろんあると思うんですけど、逆にその瞬間ってその時にしかないから、ネガティブよりポジティブに考えてその瞬間瞬間を大切に生きられれば全て上手くいくのではないしょうか。友達は作るモノじゃなくて出来るモノだと思うので、自分なりに自分らしく学生ライフを送れば、きっと素敵な友達が出来ると思います! なので「OK, COOL feat.VERBAL」を聴いて、ポジティブVIBES全開になって最高の学生ライフをスタートしてください!【LIFE IS WAVY】番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/