Official髭男dism「俺たちも動いてはいるけど、出せないもどかしさがある」10代の声に共感

Official髭男dismが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。「放課後チャレンジ supported by カルピスウォーター」に届いたリスナーの相談に、アイデアとアドバイスを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」4月15日(水)放送分)――リスナーの相談【私は生徒会に所属しています。私の学校では文化祭を生徒会が準備から運営まで、できるだけ先生の手を借りずに生徒だけで進めていきます。生徒会はその中心となります。生徒会役員にとって1年で何よりも大切な行事で、文化祭の何ヵ月も前から準備をします。そんな文化祭が、コロナウイルスの影響で出来るかどうか分かりません。文化祭は6月にあるのですが、もし延期になると高3が受験でガッツリ関わることが出来ません。生徒会の高3の先輩も、最後の文化祭に全てをかけているので絶対に6月にしたいんです!そこで先生方から、「この状況の中でするとしても今まで通りするわけにはいかないので、どうすれば出来るか考えなさい」と言われました。今、生徒会役員それぞれが一生懸命考えているところです。出来るかは分かりませんが、できる前提で準備は進めていきます。ぜひ、相談に乗ってください!(16歳女性)】楢﨑誠(Ba/Sax):なるほど、これは結構難しいよね。藤原聡(Vo/Pf):うん。楢崎:手段はいろいろあると思うけどね。"もし延期になったら、高3がガッツリ関われない"って言ってるけど、延期とか実際しょうがないよね。誰のせいでもないし。藤原:そうだね。楢崎:"6月にしたい"という思いの中に、"みんなに参加してほしい"っていうところがあるのだとしたら、延期になったとしてもやりたい人たちに参加してもらうほうが、俺はなんかきれいな感じがしてしまうんだけどね。藤原:いやでも……わかるなぁ。俺たちもツアーが延期になって、振り替え(日程)を決めたりしたけどさ、いつやれるかは本当のことがわからないわけじゃん。大阪とかは延期にするって言って実は箱(会場)とか押さえているけど、それを発表したところでそこまでにツアーをやれる状態にこの国がなってなかったら、また中途半端に期待させてしまうことにもなるし。俺たちも動いてはいるけど、それを出せないもどかしさがあるから。きっと、今ものすごくもどかしいだろうな。小笹大輔(Gt):"何かできることがないかな?"って考えたときに……俺は文化祭で映画を作ったんだけど。楢崎:あったね。小笹:それで、『もの』が残るわけじゃん。それがいいなと思ってて。自粛ムードだけどYouTubeは見れるじゃん。みんなが自宅で画用紙にメッセージとか……わかんないけど、そういうのを持ってみんなで映像を作ってみたりとかしたらさ。松浦匡希(Dr):それはいいかもね! 面白いね!小笹:思い出にも残るしね。もし文化祭が無事開催できた暁には、それをオープニングとかエンディングで流したらすごい楽しいんじゃないかなって。松浦:ナイスアイデアだ、いいね〜。小笹:フラッシュアイデアですけど。楢崎:素晴らしい!小笹:ありがとうございます! 僕、文化祭の実行委員長やってましたんで(笑)。松浦:そうだったな(笑)。そういうのだったら、先生も協力してくれそうだよね。「編集手伝うよー」とかって。小笹:ね。先生のいいパソコン使って(笑)。松浦:「編集させてください」って(笑)。それめちゃめちゃいいじゃん!小笹:やってみてほしいな。