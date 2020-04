武井宏之原作によるジェット草村の新連載「SHAMAN KING マルコス」が、本日4月17日発売の少年マガジンエッジ5月号(講談社)にてスタートした。

「シャーマンキング」の外伝となる同作は、X-LAWSのメンバーを描くスピンオフ。メイデンの魂を救い出すため、ハンス・ライハイトは隊長のマルコ・ラッソを探すためメキシコに飛ぶが……。

そのほか今号では、カワハラ恋「淫らな青ちゃんは勉強ができない オトナ編」が完結。また付録として「ヒプノシスマイク -Before The Battle- The Dirty Dawg」の描き下ろしクリアファイルが付属した。