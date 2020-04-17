パソコン専門店ドスパラは、「春の大感謝祭第2弾」を4月17日から開始した。

「春の大感謝祭第2弾」は、多数の特価品に加え、税込3,000円以上の買い物で総額300万円分の賞品が当たるキャンペーン。期間中、ドスパラにて税込3,000円以上買い物したうえで、キャンペーンページからエントリーしたモバイル会員が対象。さらに、税込1万円以上の購入で当選確率が2倍、税込6万円以上の購入で当選確率が3倍になる。複数回に分けて購入した場合は加算して計算する。

購入期間は、通販が5月14日11時まで、店舗が5月13日まで。なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一部店舗は営業休止中だ。そのほか、エントリーなどの詳細はキャンペーンページを参照。

賞品は以下の通り。

BenQ XL2546 (24.5インチ 240Hz)：5名

Viewsonic XG2702-7 (27インチ 144Hz)：5名

Palit GTX1660 グラフィックカード（NE51660S18J9-165F）：5名

Palit RTX2070 SUPER グラフィックカード（NE6207SS19P2-1040J）：5名

Razer Cynosa Chroma JP(RZ03-02262300-R3J1)：10名

Razer DeathAdder V2 (RZ01-03210100-R3M1)：10名

Razer Kraken Green (RZ04-02830200-R3M1)：10名

Razer Goliathus Cosmic M-Spd(RZ02-01910200-R3M1)：10名

WebMoney (ウェブマネー) 2,000円分：1,000名