医療従事者の⽀援を⽬的に世界に向け⽣放送されるレディー・ガガとコラボしたスペシャル番組『One World: Together At Home』が、Huluで4⽉19⽇(日)AM9時(⽇本時間)から無料ライブ配信される。(※Hulu会員ではない人も視聴可能)



国際的な⾮営利団体 Global Citizen と世界保健機関(WHO)が⽴ち上げた『One World: Together At Home』は、新型コロナウイルスの影響を受けているすべての⼈々と団結を⽰し、第⼀線で救命活動を⾏っている医療従事者を称え、⽀援するものだ。世界中の医師、看護師、家族の実際の体験を特集し、世界各国から世界をリードするアーティストによる⾃宅でのパフォーマンスが、アメリカから全世界にライブ配信予定となっている。



■出演者

アリシア・キーズ、エイミー・ポーラー、アンドレア・ボチェッリ、オークワフィナ、ビリー・アイリッシュ、ビリー・ジョー・アームストロング(Green Day)、バーナ・ボーイ、カミラ・カベロ、セリーヌ・ディオン、クリス・マーティン、デイビッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカム夫妻、エディ・ヴェダー、エレン・デジェネレス、エルトン・ジョン、フィネアス、イドリス・エルバとサブリナ・エルバ夫妻、J・バルヴィン、ジェニファー・ロペス、ジョン・レジェンド、ケイシー・マスグレイヴス、キース・アーバン、ケリー・ワシントン、ラン・ラン、Lizzo、LL Cool J、ルピタ・ニョンゴ、マルマ、マシュー・マコノヒー、オプラ・ウィンフリー、ポール・マッカートニー、ファレル・ウィリアムス、プリヤンカ・チョープラー、ニック・ジョナス、サム・スミス、シャー・ルク・カーン、ショーン・メンデス、スティーヴィー・ワンダー、テイラー・スウィフト、アッシャーなど。



また、このグローバル・スペシャル番組に先⽴ち世界中に配信されるストリーミングイベントも、4⽉19⽇(⽇)AM3時(⽇本時間)からHuluでライブ配信予定となっている。(※Hulu会員ではない人も視聴可能)



このストリームイベントには、アダム・ランバート、アンドラ・デイ、アンジェル、アニッタ、アニー・レノックス、ベッキー・G、ベン・プラット、ビリー・レイ・サイラス、Black Coffee、ブリジット・モナハン、バーナ・ボーイ、キャスパー・ニョベスト、チャーリー・プース、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ、コモン、コニー・ブリットン、ダナイ・グリラ、デルタ・グッドレム、ドン・チードル、イーソン・チャン、エリー・ゴールディング、エリン・リチャーズ、フィネアス、ハイディ・クルム、ホージア、フセイン・アル・ジャスミ、ジャック・ブラック、ジャッキー・チュン、ジャック・ジョンソン、ジャミーラ・ジャミル、ジェームズ・マカヴォイ、ジェイソン・シーゲル、ジェニファー・ハドソン、ジェス・グリン、ジェシー・J、ジェシー・レイエズ、ジョン・レジェンド、フアネス、ケシャ、レディ・アンテベラム、ラン・ラン、レスリー・オドム・ジュニア、ルイス・ハミルトン、リアム・ペイン、リリ・ラインハート、リリー・シン、リンゼイ・ボン、リサ・ミシュラ、ローラ・レノックス、ルイス・フォンシ、マレン・モレス、マット・ボマー、ミーガン・ラピノー、マイケル・ブーブレ、ミルキーチャンス、大坂なおみ、ナティ・ナターシャ、ナイル・ホーラン、ノムザモ・ムバタ、P.K.スバン、Picture This、リタ・オラ、サミュエル・L・ジャクソン、サラ・ジェシカ・パーカー、セバスチャン・ヤトラ、シェリル・クロウ、ショー・マジョジ、ソフィー・タッカー、SuperM、The Killers、ティム・ガン、ヴィシャル・ミシュラ、ズッケロが出演予定。