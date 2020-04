ブシロードグループが、ビデオ会議などで使用できるバーチャル背景画像を各作品の公式Twitterで配布。ラインナップには、アニメ「BanG Dream! 3rd Season」も含まれている。

アニメ「BanG Dream! 3rd Season」のバーチャル背景画像は全6枚。そのほかスマートフォン用ゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」「ロストディケイド」「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」、トレーディングカードゲームプロジェクト「Reバース for you」、メディアミックス作品「探偵オペラ ミルキィホームズ」、声優トレーディングカード「コレクト*あみた」、カプセルトイブランド「TAMA-KYU(たまきゅう)」のバーチャル背景画像も展開されている。

(c)BDP (c)CraftEgg (c)Bushiroad (c)Project Revue Starlight (c)2020 Ateam Inc. (c)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (c)bushiroad All Rights Reserved. (c)RASTAR GAMES (HK) (c)BUSHIROAD MEDIA (c)b/PMH (C)WMH (c)MHM (C)TAMA-KYU (c)Project シンフォギア (c)Project シンフォギアG (c)Project シンフォギアGX (c)Project シンフォギアAXZ (c)Project シンフォギアXV (c)Pokelabo, Inc.