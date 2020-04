レディー・ガガ主催の「One World: Together At Home」が、Apple Music他で配信

レディー・ガガがキュレーションを務めたバーチャル・チャリティーコンサート「One World:Together At Home」が、今週末の4月19日(日)午前9:00(日本時間)より、Apple Music、Beats 1、Apple TVアプリで配信される。



本コンサートは、新型コロナウイルス感染症と戦う医療従事者の支援を目的に、ソーシャルアクティブグループのGlobal Citizenと世界保健機構(WHO)の協力を得て実現するもの。WHOの定例記者会見にも中継で登場したレディー・ガガが発起人となり、ビリー・アイリッシュとその兄フィネアス・オコネル、アンドレア・ボチェッリ、クリス・マーティン(コールドプレイ)、エルトン・ジョン、J.バルヴィン、ジョン・レジェンド、ケイシー・マスグレイヴス、リゾ、マルーマ、ポール・マッカートニー、スティーヴィー・ワンダーといった豪華アーティストたちが出演予定だ。







また、放送では危機の最前線にいる各種団体やフードバンク、製品メーカーなどへの募金を呼びかけるほか、公衆衛生の専門家たちへのインタビューや公開討論会も予定されている。





<ストリーミング概要>







Apple Music "One World: Together At Home"

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?cc=jp&fcId=1507423618&mt=1&ls=1&app=music



Apple TVアプリ "One World: Together At Home"

https://tv.apple.com/jp/watch-now

(iOSでご覧ください)