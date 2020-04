ゆるかわキャラを育成♪『げっし〜ずと木のおうち』配信開始！

日本コロムビアより、『リラックマ』や『すみっコぐらし』など数々の人気キャラクターを生み出しているサンエックスと共同制作したキャラクターコンテンツ『げっし〜ず』のスマートフォン用ゲームアプリ『げっし〜ずと木のおうち』が、2020年4月16日(木)より配信開始された。



子年の本年、げっ歯類がアツい!?

『げっし~ずと木のおうち』は、大きな木のおうちを舞台に、ゆるゆるでくたくたな仲間たち『げっし~ず』を、集めて育ててお世話することを楽しむスマートフォン向けのゲームアプリだ。



遠い深い山奥にあるげっし〜ずの森に、かわいらしい顔のついた木のおうち。

木のおうちはげっし〜ずが住んでくれるのを待っているので、木のおうちを成長させてたくさんのげっし〜ずを集めて育てていこう!



本アプリの対応機種は、iOSとAndroidで、基本プレイ料は無料となっている。

木の中でののんびりゆる〜い生活を可愛いげっし〜ずと始めてみよう♪



(C)San-X Co., Ltd. / NIPPON COLUMBIA CO., LTD.