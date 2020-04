2020年6発売予定「1/6 John Rambo(1/6 ジョン・ランボー)」25,000円(税抜)

映画『ランボー3/怒りのアフガン』より、「ジョン・ランボー」が1/6スケールのフル可動フィギュアとして立体化され、2020年6月に発売されることが決定した。価格は25,000円(税抜)。

「1/6 John Rambo(1/6 ジョン・ランボー)」は、シルヴェスター・スタローン演じる主人公「ジョン・ランボー」を立体化したフィギュア。全高は約30cmで、カスタムボディを使用。

また、バンダナ、タンクトップ、ジャケット、ミリタリーパンツ等の衣装は布製で、武器としてコンパウンドボウとその矢5本、および矢筒、C4爆薬、ブーツダガー、サバイバルナイフと鞘、M203グレネードランチャー付きのAK、RPG-7ランチャーが付属。さらに、同梱する各種武器保持用の交換式手首パーツを使用することで、劇中の様々なシーンを再現することができる。

RAMBO III TM & (C) 1988 STUDIOCANAL S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. (C) 2019 STUDIOCANAL S.A.S. (R)ALL RIGHTS RESERVED.