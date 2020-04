椎名林檎、自身のキャリアから厳選ライブ映像25タイトルを公開

椎名林檎が、自身のライブ映像作品より25本のライブ映像クリップを自身のYouTubeチャンネルにて公開した。



今回公開されたライブビデオは、20年以上にもわたる自身のキャリアの中でも2014年以降にリリースされた映像作品から抜粋。「茎」や「ギブス」など多くの代表曲のライブ映像が公開されている。



また、椎名林檎がボーカルを務める東京事変も昨日4月15日にライブ映像を公開している。





<公開情報>



椎名林檎

厳選ライブ映像



=椎名林檎ライブ映像クリップ25タイトル=

「機知との遭遇-Sound&Vivision-」~「本能」 from (生)林檎博18

「カーネーション」 from (生)林檎博18

「長く短い祭」 from (生)林檎博18

「目抜き通り」 from (生)林檎博18

「獣ゆく細道」 from (生)林檎博18

「ギブス」 from 真空地帯

「弁解ドビュッシー」 from 真空地帯

「浴室」 from 真空地帯

「自由へ道連れ」 from 真空地帯

「人生は夢だらけ」 from 真空地帯

「やさしい哲学」 from 百鬼夜行

「神様、仏様」 from 百鬼夜行

「熱愛発覚中」 from 百鬼夜行

「罪と罰」 from 百鬼夜行

「ありあまる富」 from 陰翳礼讃

「今」 from (生)林檎博14

「赤道を超えたら」 from (生)林檎博14

「JL005便で~私の愛する人~」 from (生)林檎博14

「殺し屋危機一髪」 from (生)林檎博14

「マヤカシ優男」 from (生)林檎博14

「浴室」 from 党大会

「カリソメ乙女」 from 党大会

「いろはにほへと」 from 党大会

「月夜の肖像」 from 党大会

「茎」 from 党大会



椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/user/ringosheenaofficial