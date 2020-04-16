集英社のマンガアプリ「少年ジャンプ＋」で、4月20日に「週刊少年ジャンプ」（同）の連載陣の読み切りを収録した「【デジタル特別増刊】ジャンプ連載陣傑作読切パック」が配信されることになり、ラインアップが16日、発表された。「ONE PIECE」の尾田栄一郎さんの「MONSTERS」や、「鬼滅の刃（きめつのやいば）」の吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）さんの「文殊史郎兄弟」などが掲載される。

デジタル特別増刊は、「週刊少年ジャンプ」21号の本誌の発売、デジタル版の配信延期に伴い、配信されることになった。

◇ラインアップ（敬称略）

尾田栄一郎「MONSTERS」▽古舘春一「詭弁学派、四ッ谷先生の怪談」▽堀越耕平「僕のヒーロー」▽田畠裕基「ブラッククローバー 読切版」▽ミウラタダヒロ「ハイスペック・ラヴァーズ」▽吾峠呼世晴「文殊史郎兄弟」▽白井カイウ／出水ぽすか「ポピィの願い」▽筒井大志「Reプレイボール」▽稲垣理一郎／Boichi「Dr.STONE reboot：百夜（1話）」▽マツキタツヤ／宇佐崎しろ「阿佐ヶ谷芸術高校映像科へようこそ」▽芥見下々「二界梵骸バラバルジュラ」▽藤本タツキ「佐々木くんが銃弾止めた」▽鳩胸つるん「恥神バクロ」▽権平ひつじ「幻獣医トテク」▽中村充志「マトリトワーク」▽甲本一「破壊神シヴァ崎くん」▽坂野旭「魔女の守人 読切版」▽戸塚慶文「アンデッドアンラック 読切版」▽長谷川智広「バイトリーダー鉄澤～不撓の七日間～」