パトラッシュやティコの世界が広がる！『世界名作劇場』WEB会議用背景をプレゼント

自宅でのWEB会議の機会が増えてきたことを受けて、『フランダースの犬』や『七つの海のティコ』などの『世界名作劇場』シリーズを手掛けてきた日本アニメーションより、WEB会議で使える背景画像の配布が開始された。



日本アニメーションからのささやかなプレゼントが到着!

バーチャル背景機能をもったWEB会議ツールで利用できる、背景画像の配布がスタートした。



提供されるのは、『フランダースの犬』『母をたずねて三千里』『赤毛のアン』『トム・ソーヤーの冒険』『ピーターパン』『七つの海のティコ』などの6作品の画像だ。



背景画像は日本アニメーションのHPにてダウンロードできる。

なお、本画像は個人利用を目的としているため、商業用・企業宣伝等に使用すること、画像の再配布や加工はしないようにご注意を!



物語の世界観が溢れる自然いっぱいの画像を使用すれば、家の中でも外にいるような爽やかさが味わえるかも。



(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD. All rights reserved.