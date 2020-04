東京事変のライブ映像が東京事変のYouTube公式チャンネルにて一挙公開された。

今回ラインナップされたのは、2006年に開催された東京・NHKホール公演を収録した「Just can't help it.」や、解散時のラストステージである2012年の東京・日本武道館公演を収めた「Bon Voyage」など、東京事変が過去にリリースしたライブDVDの収録映像。すでに東京事変のYouTube公式チャンネルで公開されていた3本と合わせて23本を観ることができる。

東京事変公開ライブ映像一覧

「幕ノ内サディスティック」from「珍プレー好プレー」

「生きる」from「Bon Voyage」

「おいしい季節」from「Bon Voyage」

「群青日和」from「Bon Voyage」

「青春の瞬き」from「Bon Voyage」

「秘密」from「Discovery」

「女の子は誰でも」from「Discovery」

「絶対値対相対値」from「Discovery」

「新しい文明開化」from「Discovery」

「電波通信」from「ウルトラC」

「絶体絶命」from「ウルトラC」

「能動的三分間」from「ウルトラC」

「スーパースター」from「ウルトラC」

「スイートスポット」from「ウルトラC」

「閃光少女」from「ウルトラC」

「復讐」from「Spa & Treatment」

「歌舞伎~OSCA」from「Spa & Treatment」

「金魚の箱」from「Spa & Treatment」

「少女ロボット」from「Just Can't Help It.」

「ミラーボール」from「Just Can't Help It.」

「ブラックアウト」from「Just Can't Help It.」

「ダイナマイト」」from「Just Can't Help It.」

「恋の売り込み」from「Dynamite out」