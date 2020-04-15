Mr.Childrenが2017年に開催した全国ツアー「Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving25」のライブ映像が、4月18日（土）と19日（日）にYouTubeでプレミア公開される。
「Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving25」はMr.Childrenのデビュー25周年を記念し、全15公演にわたって行われたドーム＆スタジアムツアーで、翌2018年3月にライブDVD / Blu-rayとしてリリースされた。今回の企画ではこのライブ映像作品を前後編に分け、各日20:00より配信。プレミア公開後は期間限定公開となる。
「Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving25」YouTubeプレミア公開
前編
配信日時：2020年4月18日（土）20:00～
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=AOySfMfNMSA
後編
配信日時：2020年4月19日（日）20:00～
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=CxasK4veEu8
※プレミア公開後は期間限定で公開